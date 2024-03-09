Минздрав Владимирской области подтвердил гибель беременной двойней женщины в перинатальном...

Минздрав Владимирской области подтвердил гибель беременной двойней женщины в перинатальном центре.Сегодня (9 марта) в СМИ появилась информация о том, что во Владимирском областном перинатальном центре 8 марта (ранним утром) скончалась 34-летняя женщина, беременная двойней.Из неофициальных источников стало известно, что будущей маме стало плохо, и она была экстренно госпитализирована. Детей, увы, спасти не удалось.Чуть позже трагедию подтвердили и в Министерстве здравоохранения Владимирской области:«… Выражаем глубочайшие соболезнования семье в связи со случившейся трагедией. Министерством организована ведомственная проверка, по результатам которой, при выявлении нарушений в учреждении здравоохранения, будут приняты меры реагирования. Еще раз выражаем искренние соболезнования родным и близким. Семье оказывается вся необходимая помощь и поддержка...»Фото: https://opc33.ru/