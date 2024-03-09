Народные приметы на 10 марта. Почему в День Тараса Кумашника на Руси старались не спать? Тарас...

Народные приметы на 10 марта. Почему в День Тараса Кумашника на Руси старались не спать?Тарас Константинопольский, также известный как Тарас Святитель, жил в Византии в конце VIII — начале IX века. С ранних лет мальчик воспитывался в благочестии и веропочитании, получил престижное по тем временам образование и стал советником императрицы Ирины.В 784 году встал вопрос об избрании нового патриарха. Несмотря на то что Тарасий не был священнослужителем, его уважали и любили в народе.Его правление продлилось 19 лет, и за это время он запомнился прихожанам как мудрый, добрый и справедливый патриарх.Из жития святого Тарасия народный календарь почерпнул только то, что он мало спал. Именно поэтому за ним закрепилось прозвище «бессонный».10 марта говорили: «Хоть по стенке ходи, а спать погоди» или «Кто спит под вечер, тот наспит Кумоху». И молились о защите святому Тарасу, которого по этой причине прозвали Бессонным или Кумашником.Также считалось правильным провести этот день в трудах.Что можно делать 10 марта?На Тарасия рассаду помидоров и капусты высаживают, чтобы был хороший урожай.Рекомендуется провести генеральную уборку в доме, поэтому загляните во все пыльные уголки квартиры и избавьтесь от негативной энергии.Дальние поездки пройдут удачно, однако, помните, не стоит засыпать в пути.Что нельзя делать 10 марта?Помимо дневного сна, нельзя смотреть в дом с улицы через окно — так (якобы) тоже можно впустить в дом болезнь.Плохой приметой считается стричься и избавляться от ненужных вещей.Дверь на Тараса упала с петель - наступит для семьи черная полоса.Нельзя отдавать детские вещи - можно вместе с ними «отдать» здоровье ребенка.Нельзя переходить реки и ездить на лошади - нападет кумоха (лихорадка).Народные приметы на 10 мартаЕсли на праздник пришелся снегопад, полагают, что семь дней перед Пасхой будут холодными.Раскричавшиеся грачи «предсказывают» ненастное лето.Спокойное поведение весенних птиц — к теплому сезону.Снег с дождем - к полноводью.Грачи гнезда вьют - тепло надолго придет.Хорошая погода на Тарасия обещает теплое и солнечное лето.Фото: freepik.com