Предприниматель пытался вывезти фрукты и овощи без сертификата из Владимирской области за границу...

Предприниматель пытался вывезти фрукты и овощи без сертификата из Владимирской области за границу РФ.Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В феврале 2024 года транспортное средство с подкарантинной продукцией (765 кг) отправителем которой являлся индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Петушинском районе Владимирской области, следовавшее с территории РФ (от места погрузки из Московской области в Республику Беларусь) остановили в Смоленской области.«… При проверке документов было выявлено отсутствие фитосанитарного сертификата на вывозимую за пределы Российской Федерации подкарантинную продукцию...» - пояснили в пресс-службе Управления.Владимирцам напоминают, что перемещение по таможенной территории Союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска проходит в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.В целях соблюдения требований действующего законодательства в области карантина растений, по полученным материалам, должностным лицом Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в адрес грузоотправителя объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.Важно:По заявлению грузоотправителя оформление и выдача фитосанитарного сертификата происходит в территориальном управлении Россельхознадзора (из региона деятельности которого происходит вывоз или поставка продукции).Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений