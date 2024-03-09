Около 765 килограмм фруктов и овощей едва не покинули территорию России без фитосанитарного сертификата.

В феврале 2024 года таможенная служба Смоленской области остановила грузовой автомобиль, перевозивший 765 килограмм подкарантинной продукции. Как выяснилось в ходе проверки, отправка овощей и фруктов шла из Владимирской области в Республику Беларусь.У индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку, не было фитосанитарного сертификата на товар. Для предотвращения повторного нарушения законодательства грузоотправщик получил предостережение от Управления Россельхознадзора.