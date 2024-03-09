Синоптики рассказали, когда жителям Владимирской области готовиться к приходу весеннего тепла без...

Синоптики рассказали, когда жителям Владимирской области готовиться к приходу весеннего тепла без аномалий.Синоптики Гидрометцентра России рассказали, что из-за преобладающих северных воздушных потоков средняя суточная температура в воскресенье и начале следующей недели будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Правда, тепло (плюсовые значения) уже совсем близко.Со вторника (12 марта) в дневное время прогнозируется от 0 до +2°C. Такая температура продержится до самого конца недели. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.Что касается завтрашнего дня (10 марта) во Владимире (и по области) утром будет морозно — до -11°C, днём -5°C, а к вечеру -8°C.Атмосферное давление в воскресенье будет держаться в районе 752 мм ртутного столба, ветер — северо-западный, до 2 метров в секунду. Вероятность осадков — 20%.Народный прогноз погоды на 10 марта:«На улице тепло — к солнечной погоде летом»;«Домашние животные постоянно спят — к потеплению»;«Вороны беспрерывно каркают — лето будет дождливым».Фото: freepik.com