Топ-7 праздничных блюд от владимирского повара Сергея Ермилова В праздничные и выходные дни...

Топ-7 праздничных блюд от владимирского повара Сергея ЕрмиловаВ праздничные и выходные дни заботливым хозяйкам наверняка захочется порадовать свою семью вкусными и оригинальными блюдами.Повар из Владимира — Сергей Ермилов поделился интересными рецептами и рассказал — что понадобится для приготовления семи блюд (и закусок).Жаркое в булкеТесто:- мука - 400 гр- вода - 200 мл- масло растительное - 50 гр- соль - 1 ч.л.- дрожжи -1 пакетикЖаркое:- картофель- мясо- грибы- сметана- соль- перец1. Замешиваем тесто, даём ему «подойти», пусть постоит пару часов в тёплом месте.2. Мясо и картофель нарезаем кубиком, грибы - на ломтики.3. Обжариваем всё до полуготовности. Выкладываем в ёмкость, добавляем соль и перец, перемешиваем.4. Тесто разделяем на 4 части, каждую раскатываем в круглый блин.5. Выкладываем «кругляш» из теста на чашку и закладываем начинку, добавив ложку сметаны. Края теста «защипываем» и переворачиваем чашку - «защип» теста оказывается внизу.6. Смазываем тесто яичным желтком и запекаем 40 минут при 180 градусах.7. Вырезаем крышечку, открываем и наслаждаемся сочным и ароматным блюдом.Куриные крылья в соусе BBQЧто понадобится для маринада?- соль, масло, чеснок- соевый соус- соус BBQ- сметана с горчицейМаринуем пару часов и готовим в духовке (25-30 минут) при 200 градусов.При подаче присыпаем рубленой зеленью, белым или чёрным кунжутом, жареным луком.Куриные бомбочкиПодойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.Что нужно:- фарш куриный - 400 гр- сыр копчёный шариками - 150 гр- бекон - 360 грЧто делаем?1. В фарш закладываем шарик сыра и заворачиваем «конструкцию» в бекон.2. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течении 30-35 минут.3. Перед подачей посыпаем зеленью.К этому блюду подойдёт любой гарнир на ваш вкус.Это интересно!Сергей Ермилов готовит давно, сперва это были просто домашние блюда для себя и родных, а затем он занялся «кейтерингом» (выездной кулинарией, обслуживанием праздников и пр.), начал готовить для друзей и по просьбам знакомых. Заказов становилось всё больше и совмещать основную деятельность с кулинарией уже не было возможности. В 2022 году Сергей Ермилов погрузился в кулинарию, и это стало его основным делом. Все самые интересные кулинарные встречи, как признается повар, были в студии «Roulette». Там он познакомился с Константином Ивлевым и с ирландским шефом Полом Кэроллом. Сергей отмечает, что «кейтеринг» сейчас очень востребован, а толчком к этому послужила пандемия. Популярность услуги в данный момент продолжает расти.Крекеры закусочные1. Ищем крекеры в любом магазине.2. Делаем творожный сыр дома. Это не сложно. Два варианта - с зеленью и второй - с вялеными томатами.- На 1 пачку творога нужно 6-8 вяленых томатов или небольшой пучок зелени.- Добавьте соль и перец по вкусу, 4-5 столовых ложек растительного масла.- Обе массы «взбиваем» в измельчителе или блендером.- Наполняем «кулинарные мешки» и вперёд! Наносим эту массу на крекеры.Далее дело техники и вашей фантазии.Рулетики из кабачковБыстро, просто, сочно, оригинально и вкусно!Что нужно:- кабачок- фарш - 400 гр- сыр плавленный - 200 гр1. Кабачок нарезаем тонкими слайсами. Можно и просто ножом, если нет слайсера.2. Фарш смешиваем с сыром и наносим тонким слоем на ломтик кабачка. Сворачиваем рулетики.3. Выставляем рулетики в форму для запекания и в духовку на 30 минут.Ужин готов!Салат с кальмаромГлавный лайфхак - как варить мясо кальмара?Что нужно для блюда:- кальмар - 500 гр- огурец свежий - 500 гр- яйца курицы - 3 шт1. Варим мясо кальмара.- Хорошенько промойте тушки кальмара перед варкой.- В кастрюле доводим воду до кипения. Солим по вкусу.- Как только вода закипит — опускайте тушку кальмара в кипяток и варите 20-30 секунд (не более!)- Следом закладывайте ещё одну, а первую извлекайте. И так все тушки.- Закладывайте в кипящую воду по одной тушке, дабы избежать резкого падения температуры, вода постоянно должна кипеть.В этом случае кальмар будет мягкий и сочный.2. Варим куриные яйца. Затем — режем их.3. Далее нарезаем кальмар, свежий огурец - соломкой.3. Добавляем соль, перец, растительное масло и чёрный кунжут. Смешиваем.4. Выкладываем салат в порционную посуду и украшаем слайсами свежей редиски.Можно усложнить рецепт и добавить болгарский перец, спелый авокадо.5. Заправляем майонезом.Салат с копченой грудкой и ананасомНевероятно простой в приготовлении! И очень вкусный.На 10 порций понадобится:- грудка копчёная крупная - 1 шт- ананас кусочками - 1 банка- сыр пармезан - 200 гр- яйца куриные - 5 шт- майонез- для декора подойдут: огурцы, икра, зелень, слайсы редиса.Ход приготовления по ссылке: https://vk.com/video617277_456240656Фото, видео: из архива повара Сергея Ермилова