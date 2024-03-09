Топ-7 праздничных блюд от владимирского повара Сергея Ермилова
В праздничные и выходные дни...
Топ-7 праздничных блюд от владимирского повара Сергея Ермилова
В праздничные и выходные дни заботливым хозяйкам наверняка захочется порадовать свою семью вкусными и оригинальными блюдами.
Повар из Владимира — Сергей Ермилов поделился интересными рецептами и рассказал — что понадобится для приготовления семи блюд (и закусок).
Жаркое в булке
Тесто:
- мука - 400 гр
- вода - 200 мл
- масло растительное - 50 гр
- соль - 1 ч.л.
- дрожжи -1 пакетик
Жаркое:
- картофель
- мясо
- грибы
- сметана
- соль
- перец
1. Замешиваем тесто, даём ему «подойти», пусть постоит пару часов в тёплом месте.
2. Мясо и картофель нарезаем кубиком, грибы - на ломтики.
3. Обжариваем всё до полуготовности. Выкладываем в ёмкость, добавляем соль и перец, перемешиваем.
4. Тесто разделяем на 4 части, каждую раскатываем в круглый блин.
5. Выкладываем «кругляш» из теста на чашку и закладываем начинку, добавив ложку сметаны. Края теста «защипываем» и переворачиваем чашку - «защип» теста оказывается внизу.
6. Смазываем тесто яичным желтком и запекаем 40 минут при 180 градусах.
7. Вырезаем крышечку, открываем и наслаждаемся сочным и ароматным блюдом.
Куриные крылья в соусе BBQ
Что понадобится для маринада?
- соль, масло, чеснок
- соевый соус
- соус BBQ
- сметана с горчицей
Маринуем пару часов и готовим в духовке (25-30 минут) при 200 градусов.
При подаче присыпаем рубленой зеленью, белым или чёрным кунжутом, жареным луком.
Куриные бомбочки
Подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Что нужно:
- фарш куриный - 400 гр
- сыр копчёный шариками - 150 гр
- бекон - 360 гр
Что делаем?
1. В фарш закладываем шарик сыра и заворачиваем «конструкцию» в бекон.
2. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течении 30-35 минут.
3. Перед подачей посыпаем зеленью.
К этому блюду подойдёт любой гарнир на ваш вкус.
Это интересно!
Сергей Ермилов готовит давно, сперва это были просто домашние блюда для себя и родных, а затем он занялся «кейтерингом» (выездной кулинарией, обслуживанием праздников и пр.), начал готовить для друзей и по просьбам знакомых. Заказов становилось всё больше и совмещать основную деятельность с кулинарией уже не было возможности. В 2022 году Сергей Ермилов погрузился в кулинарию, и это стало его основным делом. Все самые интересные кулинарные встречи, как признается повар, были в студии «Roulette». Там он познакомился с Константином Ивлевым и с ирландским шефом Полом Кэроллом. Сергей отмечает, что «кейтеринг» сейчас очень востребован, а толчком к этому послужила пандемия. Популярность услуги в данный момент продолжает расти.
Крекеры закусочные
1. Ищем крекеры в любом магазине.
2. Делаем творожный сыр дома. Это не сложно. Два варианта - с зеленью и второй - с вялеными томатами.
- На 1 пачку творога нужно 6-8 вяленых томатов или небольшой пучок зелени.
- Добавьте соль и перец по вкусу, 4-5 столовых ложек растительного масла.
- Обе массы «взбиваем» в измельчителе или блендером.
- Наполняем «кулинарные мешки» и вперёд! Наносим эту массу на крекеры.
Далее дело техники и вашей фантазии.
Рулетики из кабачков
Быстро, просто, сочно, оригинально и вкусно!
Что нужно:
- кабачок
- фарш - 400 гр
- сыр плавленный - 200 гр
1. Кабачок нарезаем тонкими слайсами. Можно и просто ножом, если нет слайсера.
2. Фарш смешиваем с сыром и наносим тонким слоем на ломтик кабачка. Сворачиваем рулетики.
3. Выставляем рулетики в форму для запекания и в духовку на 30 минут.
Ужин готов!
Салат с кальмаром
Главный лайфхак - как варить мясо кальмара?
Что нужно для блюда:
- кальмар - 500 гр
- огурец свежий - 500 гр
- яйца курицы - 3 шт
1. Варим мясо кальмара.
- Хорошенько промойте тушки кальмара перед варкой.
- В кастрюле доводим воду до кипения. Солим по вкусу.
- Как только вода закипит — опускайте тушку кальмара в кипяток и варите 20-30 секунд (не более!)
- Следом закладывайте ещё одну, а первую извлекайте. И так все тушки.
- Закладывайте в кипящую воду по одной тушке, дабы избежать резкого падения температуры, вода постоянно должна кипеть.
В этом случае кальмар будет мягкий и сочный.
2. Варим куриные яйца. Затем — режем их.
3. Далее нарезаем кальмар, свежий огурец - соломкой.
3. Добавляем соль, перец, растительное масло и чёрный кунжут. Смешиваем.
4. Выкладываем салат в порционную посуду и украшаем слайсами свежей редиски.
Можно усложнить рецепт и добавить болгарский перец, спелый авокадо.
5. Заправляем майонезом.
Салат с копченой грудкой и ананасом
Невероятно простой в приготовлении! И очень вкусный.
На 10 порций понадобится:
- грудка копчёная крупная - 1 шт
- ананас кусочками - 1 банка
- сыр пармезан - 200 гр
- яйца куриные - 5 шт
- майонез
- для декора подойдут: огурцы, икра, зелень, слайсы редиса.
Ход приготовления по ссылке: https://vk.com/video617277_456240656
Фото, видео: из архива повара Сергея Ермилова