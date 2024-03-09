В Гусь-Хрустальном районе 12 человек и 3 единицы техники тушили пожар в поселке Анопино. Как...

В Гусь-Хрустальном районе 12 человек и 3 единицы техники тушили пожар в поселке Анопино.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, сегодня (9 марта) в 17:45 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, поселок Анопино, улица Почтовая, дом № 13.Пожар оказался серьёзным, его площадь — 200 квадратных метров.К данному часу (20:00) информации о погибших или пострадавших нет.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 12 человек от МЧС.Владимирцам напоминают: в случае пожара необходимо незамедлительно звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области