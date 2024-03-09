В Гусь-Хрустальном районе лисицы стали выходить из леса к жителям деревни Дудор. Сотрудники...

В Гусь-Хрустальном районе лисицы стали выходить из леса к жителям деревни Дудор.Сотрудники Госохотинспекции Владимирской области в своем официальном сообществе Вконтакте рассказали, что на днях к ним поступил звонок от взволнованной жительницы деревни Дудор.Женщина предположила, что к ее дому выходил волк. На это указывали многочисленные звериные следы.Сотрудник Госохотинспекции, выехав на место, визуально обследовала местность. Выяснилось, что это следы лисицы, а не волка. И оставлены они были в направлении «мусорки» (выброса бытовых отходов) - напротив дома позвонившей жительницы.«… Можно предположить, что именно пищевые отходы привлекли животное к дому. Также проведена беседа с охотником, проживающим в данном немногочисленном населенном пункте. Наличие следов волка подтверждения не нашли. Хочется напомнить, что бешенство животных - вирусное заболевание со стопроцентной летальностью! С целью предотвращения появления и распространения этого страшного заболевания проводится оральная иммунизация плотоядных животных специальным препаратом...» - рассказали сотрудники Госохотиснпекции.В данном случае надо быть начеку. Уточняется, что после этого случая сотрудник Госохотинспекии совместно с сотрудником ГБУ «Владимирская областная СББЖ» СП «Гусь-Хрустальная районная СББЖ» выезжали на обследование общедоступных охотничьих угодий Гусь-Хрустального района.К счастью, павших животных или птиц они не обнаружили.Сообщается, что одновременно проводился анализ по оставленным следам (концентрации) животных (лисицы) около населенных пунктов и по дорогам общего пользования, для дальнейшего планирования мест выкладки вакцины. Специалисты отмечают, что это важно делать для достижения максимального результата по оральной иммунизации плотоядных животных.Около данного населенного пункта (деревни Дудор) также планируется выкладка вакцины.Фото: https://vk.com/gohi_avo