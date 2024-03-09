Частный кирпичный дом №125 сгорел в деревне Мокрое Гусь-Хрустального района. Это произошло 8 марта, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Пожарных вызвали в 14:07. К приезду спасателей огонь

Частный кирпичный дом №125 сгорел в деревне Мокрое Гусь-Хрустального района. Это произошло 8 марта, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Пожарных вызвали в 14:07. К приезду спасателей огонь охватил уже 200 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС