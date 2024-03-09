В Коврове местный житель, страдающий онкологией, «отдал» 300 000 рублей на «бесплатные»...

В Коврове местный житель, страдающий онкологией, «отдал» 300 000 рублей на «бесплатные» лекарства.Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что мужчина является инвалидом I группы и страдает онкологическим заболеванием.Консилиумом «Областного клинического онкологического диспансера» по жизненным показаниям ему был назначен лекарственный препарат, который он вправе получать бесплатно.Но, как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, органы системы здравоохранения Владимирской области пациента всем этим не обеспечили.Мужчина был вынужден покупать препарат самостоятельно, затратив более 300 тысяч рублей.По результатам проверки городским прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании медицинского учреждения и регионального минздрава обеспечить инвалида лекарством, а также возместить все затраты.Лишь после вмешательства прокурора мужчина был обеспечен жизненно важным препаратом.Фото: freepik.com