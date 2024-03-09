В Коврове появится первое антикафе, где можно будет пообщаться с котами. В группе Вконтакте...

В Коврове появится первое антикафе, где можно будет пообщаться с котами.В группе Вконтакте «Антикафе «КотоМесто» рассказали об открытии первом в Коврове заведения для любителей четвероногих.Котокафе — это пространство, где у каждого желающего будет возможность выпить чашку чая, почитать книгу, посмотреть кино, поиграть в настольные игры и познакомиться с бездомными котами.В заведении будут проходить творческие вечера и мастер-классы, бесплатные лекции по бережному отношению к животным «Урок добра», а также сеансы фелинотерапии для детей с особенностями развития.Любого понравившегося кота можно будет забрать к себе после небольшого «собеседования» с волонтерами. Животные пока у "устроительницы" заведения Татьяны Трухиной на передержке. Их десять, и все они бездомные.Животным нужен дом, где их будут любить. Все они привиты, и у каждого есть ветеринарный паспорт.Как пишут организаторы, миссией заведения является благотворительность по современным принципам «Помогай, отдыхая».Правила для посетителей простые: при входе снять обувь и верхнюю одежду, надеть тапочки, которые предоставит персонал, обработать антисептиком руки.Помимо этого, нельзя будет держать кошек на руках, ограничивая их свободу или мешать им спать или есть. Фотографировать – можно, но без вспышки.КотоМесто будет работать уже этой весной в городе Коврове.Фото: Антикафе "КотоМесто" г. Ковров; freepik.com