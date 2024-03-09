В «лишний день» 2024 года во Владимирской области узами брака себя связали 29 пар Пресс-служба...

В «лишний день» 2024 года во Владимирской области узами брака себя связали 29 парПресс-служба Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области опубликовали свежую статистику за февраль 2024 года.Сообщается, что в ЗАГСах нашего региона вступили в брак 389 пар.44% молодоженов подали заявления через портал «Госуслуг».В феврале в отделах ЗАГС 33 региона заключили брак пары из 31 региона России.29 февраля 2024 года – одна из популярных дат последнего месяца зимы среди молодоженов.В «лишний день» 2024 года узами брака себя связали 29 пар.«… Раз в 4 года у женихов и невест появляется шанс зарегистрировать свой брак именно в этот день. В прошлый раз такая возможность была в 2020 году, тогда брак зарегистрировали 45 пар, а в 2016 году – одна пара...» - рассказали в пресс-службе Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области.Это интересно!Наибольшее количество свадеб 29 февраля во Владимирской области было в 1964 году (115 пар) и в 1992 году (112 пар).Фото: Министерство по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области