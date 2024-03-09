В марте мобильная служба Отделения СФР вновь отправится в отдаленные деревни и поселки Владимирской...

В марте мобильная служба Отделения СФР вновь отправится в отдаленные деревни и поселки Владимирской области.Напомним, микроавтобус Отделения СФР ежемесячно курсирует по селам и деревням области. И если удобного места для консультации не найдется, прием можно провести прямо в салоне.Экипаж - двое человек: водитель и специалист территориальной клиентской службы СФР.«… Служба представляет аналог стационарной, и любой обратившийся вправе рассчитывать на получение всего спектра услуг, которыми можно воспользоваться в клиентской службе СФР...» - сообщает пресс-служба СФР по Владимирской области.Сотрудник Социального фонда рассмотрит обращения, касающиеся назначения и выплаты пенсий и пособий, установления льгот, распоряжения средствами материнского капитала, получения различных мер социальной поддержки, в том числе «единого» пособия семьям с детьми и беременным женщинам.В марте (2024 года) запланировано посетить 5 населенных пунктов:13 марта – деревня Крутцы Меленковского района;14 марта – деревня Буторлино Вязниковского района;20 марта – поселок им. М. Горького Камешковского района;21 марта - село Иваново Ковровского района;28 марта - поселок Мезиновский Гусь - Хрустального района.Спецавтомобиль оборудован необходимыми техническими средствами: ноутбуком, сканером, принтером, которые позволяют в режиме реального времени даже в самых отдаленных районах использовать информацию, хранящуюся в базе данных СФР.Фото: https://vk.com/sfr.vladimirskayaobl