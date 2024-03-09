Владимирцы заметили валидаторы в общественном транспорте.

Во Владимире в троллейбусах второго и пятого маршрута появились новые устройства для бесконтактной оплаты проезда. Валидаторы теперь начали свою работу, и через них пассажиры могут легко приобрести билеты. Оплата доступна только при помощи банковской карты или электронного проездного, а наличные не принимаются.Представители администрации отмечают, что на данный момент происходит предварительное тестирование системы, но пока не уточняют, когда терминалы будут использоваться в каждом автобусе и троллейбусе. Горожане с теплотой встретили эту новинку и отмечают ее удобство.