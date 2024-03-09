Масленичная неделя уже не за горами. В этом году она начнется 11 февраля, в грядущий понедельник, и продлится до воскресенья 17 февраля. В усадьбе Танеевых в селе Маринино Ковровского района к

Масленичная неделя уже не за горами. В этом году она начнется 11 февраля, в грядущий понедельник, и продлится до воскресенья 17 февраля. В усадьбе Танеевых в селе Маринино Ковровского района к празднику готовятся вовсю. Умельцы мастерской «Спиридон да Прасковея» рассказали, как будут проходить гуляния в усадьбе, что в празднике самое важное и сколько стоят чучела.