В Вязниках вынесен приговор телефонному мошеннику, похитившему у пожилых женщин 1,7 млн...

В Вязниках вынесен приговор телефонному мошеннику, похитившему у пожилых женщин 1,7 млн рублей.Вязниковским городским судом вынесен приговор в отношении гражданина республики Узбекистан. Он признан виновным в мошенничестве («… совершенном группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах»).Установлено, что мужчина вступил в преступный сговор с неизвестным.В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют: «… 20 октября 2023 года сообщник осужденного, позвонив пожилой женщине из города Вязники, сообщил последней о якобы совершённом по вине её внучки дорожно-транспортном происшествии. Под предлогом оказания помощи пострадавшим в ДТП и избежания привлечения к уголовной ответственности собеседнице предлагалось заплатить крупную сумму...»Пенсионерка поверила мошенникам и согласилась передать курьеру деньги.Женщина отдала 980 тысяч рублей, часть из которых вымогатель перевёл на указанные счета неизвестного, оставив себе «процент» от суммы.В тот же день (аналогичным образом) у двух пенсионерок злоумышленниками было похищено около 800 тысяч рублей.Приговором суда виновному назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Удовлетворён иск одной из потерпевших на сумму 540 тысяч рублей, а в отношении ещё одной - на 800 тысяч рублей заявлен межрайонной прокуратурой. Третьей женщине злоумышленник ущерб уже возместил.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com