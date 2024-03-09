Владимирцы в группе из 20 человек добрались до Перевала Дятлова . Урочище Перевал Дятлова...

Владимирцы в группе из 20 человек добрались до Перевала ДятловаУрочище Перевал Дятлова находится на крайнем северо-западе Свердловской области в Ивдельском городском округе.65 лет назад, в ночь на 2 февраля 1959 года, в приполярном Урале, между горами Холат-Сахль и «Высота 908» погибли девять участников туристической группы Уральского политехнического института, которой руководил студент.Молодых людей искали несколько недель, а ряд странностей в уголовном деле об их гибели «создал» загадку перевала, который назвали в честь группы Дятлова.Появилось 78 версий трагедии, в которых среди прочих фигурировало нападение снежных людей, происки агентов ЦРУ и даже атака пришельцев из космоса.Следователей поставило в тупик, что все девять человек погибли, их тела с ожогами и другими травмами без верхней одежды (и обуви) находили постепенно, в течение нескольких месяцев.Людей продолжает манить тайна Перевала Дятлова. И в настоящее время, спустя 65 лет, опытные инструкторы водят туристов в эти места.В начале марта (2024 года) группа из 20 человек, включая двоих владимирцев — Ивана Агафонова и Петра Матюшина покорили перевал.Инструктор (КПС «Спутник») Иван Колмаков поделился интересными кадрами из похода и рассказал ГТРК «Владимир» буквально следующее:- Перевал Дятлова для многих, действительно, мистическое место, и многие хотят попасть туда. Наша группа состояла из 18 участников и 2 руководителей, это люди разных возрастов от 20 до 60 лет из разных уголков России: Ухты, Москвы, Волгограда, Владимира, Тюмени, Челябинска, Санкт Петербурга, Смоленска, Кургана, Калининграда и Курска. С погодой нам (можно сказать) повезло. Температура воздуха была от +5 до -10 по ночам. Только на перевале столкнулись с сильным ветром и метелью. Но спустившись в зону леса, сразу стало ясно и безветренно.Среди путешественников и искателей приключений не уменьшается интерес к походам по горам Северного Урала. Туроператорами разработаны разные маршруты для желающих пройти к месту трагедии группы Дятлова и совершить походы по живописным ландшафтам.- Я сам лично был на Перевале Дятлова множество раз, - отмечает Иван Колмаков. - И ничего необычного там не увидел. Думаю, что люди сами себе придумывают какую-то мистику. Каждый участник похода получил справку о прохождении маршрута, а новые - удостоверение и значок туриста России.Так что, если вас не пугает жуткая история, произошедшая 65 лет назад, можно смело отправляться в поход на Перевал Дятлова.Как рассказывают туристы, эти места действительно завораживают и манят своей загадочной красотой.Фото: из личного архива Ивана АгафоноваА какие ещё интересные (и необычные) туристические направления выбирают владимирцы?Читайте также:Путешественница из Владимира рассказала о поездке к Эльбрусу и на плато Бермамытhttps://vladtv.ru/society/148413/13-летняя школьница из Владимира увидела загадочное плато Путоранаhttps://vladtv.ru/society/148372/Путешественница из Владимира рассказала об удивительном Кольском полуострове, Териберке и «драконьем» пляжеhttps://vladtv.ru/society/144400/