Об этом рассказали представители пресс-службы регионального СУ СК России.

Владимирские следователи проводят проверку по факту смерти пациентки Областного перинатального центра. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального СУ СК России.«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята документация, проводятся опросы лиц и иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в пресс-релизе ведомства.Напомним, трагедия произошла вчера, 8 марта. Областной Минздрав подтвердил гибель беременной двойней женщины. Сейчас её семье оказывается вся необходимая помощь.