Владимирский психолог рассказала, как снизить негативное влияние гаджетов на младших...

Владимирский психолог рассказала, как снизить негативное влияние гаджетов на младших школьников.Многие родители дают своим детям гаджеты (телефоны или планшеты) с разными целями: для развития, образования, а иногда, чтобы просто занять и развлечь ребенка.Анастасия Бочарова (35 лет) — жительница Владимира, психолог, волонтер, мама троих детей совсем недавно опубликовала исследовательскую работу на тему «Психологическая коррекция эмоциональной сферы младшего школьника средствами театральной деятельности». Специалист затронула в своей работе и тему, касающуюся гаджетов, точнее - эмоциональной «замкнутости» после «общения» с ними.«Дети и гаджеты» — действительно проблема. На эту тему проведены серьезные научные исследования. Но до сих пор точно никто не знает, нужно ли отрывать детей от гаджетов? Уже в современном мире мы наблюдаем киберсоциализацию. И зачастую виртуальная раскрепощенность развивает социальную замкнутость у детей. Зачем проявлять активность «в реале», когда ты проводишь огромную часть своего времени «там» - в гаджетах и другом мире?Именно поэтому детей нужно «отвлекать», считает Анастасия Бочарова. Театр - прекрасная возможность проявить себя, научиться демонстрировать свои чувства, выйти из виртуального в реальный мир.Хотите избежать влияния гаджетов на младших школьников? Отдайте детей в театральную студию.Вот что пишет Анастасия Бочарова в своей работе (из журнала «Актуальные исследования» #50 (180), декабрь, 2023 год; Психология):«…Различные влияния на психоэмоциональное состояние детей, приводит к нарушению психоэмоционального равновесия в поведении, к негативным реакциям – замкнутости, тревожности, конфликтности, обидчивости. Эмоциональное раскрепощение ребенка, снятие зажатости, развитие чувствования и художественного воображения возможно через театральную игру и фантазирование. Таким образом, театральная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка».«У родителей сложная задача: услышать… о чем думает их ребенок!»Нам удалось пообщаться с Анастасией Бочаровой и узнать о целях и результатах ее исследовательской работы, а также задать главный вопрос: «Давать младшим школьникам гаджеты или всё же нет?»- Чрезмерное и неправильное использование гаджетов может привести к проблемам у детей в будущем. Насколько они вредны для детей – младших школьников? Например, в своей работе вы затрагиваете аспект «излишней тревожности» после «общения» с гаджетами. Это действительно проблема сегодня, на ваш взгляд? Или просто так развивается наш мир…- Да, в работе я упоминаю о том, что некоторым современным школьникам сложно общаться друг с другом без телефонов. Тем не менее, общаться в коллективе и с учителями нужно. В младшем школьном возрасте эмоциональная сфера меняется. Все, что оказывает влияние на психоэмоциональное состояние детей, может привести к тревожности.- Как вы предлагаете решать проблему эмоциональной незрелости, тревожности? В вашей работе прозвучала интересная идея про театр. Действительно ли он раскрывает ребенка, «уводит» от «гаджетовой замкнутости»?- На этот вопрос я бы хотела ответить словами педагога - новатора Василия Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». От себя добавлю, «… а не в мире гаджетов». Что касается театральной деятельности, это близкий и понятный ребенку вид творчества. Ребенок раскрепощается эмоционально, и его эмоциональный опыт обогащается.- В каком возрасте лучше детей к гаджетам не подпускать?- Чем позже дети их возьмут в руки - тем лучше.- Что можно сделать родителям и близким со своей стороны, чтобы снизить влияние гаджетов?- Ни для кого не секрет, что ребенок копирует слова, эмоции и поведение родителей. Чем больше у детей с родителями общих впечатлений, тем доверительнее их взаимоотношения. А если в отношениях есть доверие, то можно решить любую проблему!- За какими тревожными симптомами у детей стоит следить особенно пристально?- Каждый родителей знает лучше своего ребенка. О чем он говорит чаще? Как реагирует на замечания? Чему удивляется и радуется? У родителя сложная задача: услышать... о чем думает их ребенок!- Реально ли (на ваш взгляд) в современное время вырастить детей… без гаджетов?- Мир неустойчив. Каждая семья старается построить для своих детей лучший мир. Без гаджетов, может, и не получится, но кто или что в итоге будет влиять на детей?Это интересно!Стив Джобс как-то сказал: «Мои дети не используют никакие технические гаджеты, мы стараемся ограничивать их от этого». Стив Джобс, также, как и Билл Гейтс, и многие другие выдающиеся люди, работающие в виртуальной среде, четко понимали, чем чревато чрезмерное использование смартфонов и планшетов в повседневной жизни.О театре и исследованииАнастасия Бочарова проводила исследование на базе театрального коллектива «Пестрый квадрат», МБУК ДК «Родина» (город Ковров, Владимирская область). В экспериментальной работе приняли участие младшие школьники коллектива в возрасте от 9 до 10 лет. Общее количество участников - 25 человек.Для исследования эмоциональной сферы у детей младшего школьного возраста использовались следующие методики: «Эмоциональная пиктограмма» и «Эмоциональная идентификация», разработанные Е.И. Изотовой.В результате выяснилось, что из 25 человек — у 12 детей (48%) низкий уровень сформированности восприятия мимических средств, выражения эмоций и умения их вербализировать. Анастасия поясняет: «… В ходе диагностики им потребовалась и содержательная и предметно действенная помощь. Дети смогли правильно обозначить, соотнести и воспроизвести лишь 1-3 эмоциональных состояния...» Для 5 (20%) детей был характерен средний уровень эмоциональной идентификации. При выполнении задания им потребовалась содержательная помощь; они смогли определить 4-5 эмоций, правильно назвали их и выразительно изобразить. И 8 человек справились со всеми задачами. Эти дети смогли соотнести пиктограммы с фотографическими изображениями; правильно назвали все эмоциональные состояния, изобразили их.Анастасией Бочаровой была разработана программа занятий, рассчитанная на 12 месяцев. Её целью стало создание условий для развития эмоциональной сферы личности младшего школьника (средствами театральной деятельности). И, естественно, никаких гаджетов.В результате проведенных занятий дети овладели такими навыками, как: мимика, пантомимика, жесты, научились входить в образ героя и передавать его эмоциональное состояние. У младших школьников, наконец, возникла адекватная реакция на разные явления окружающей жизни, они научились глубже понимать и чувствовать себя, других.«… Обучение способствует формированию эмоциональной сферы ребенка. Это очень важно в век технологий и бездушных машин...» - делает вывод психолог Анастасия Бочарова.Таким образом, если вы столкнулись с сильным влиянием гаджетов на вашего ребенка, наблюдаете агрессию и нетерпимость, попробуйте отдать его в театральную студию или кружок.Психологами доказано, что развитие эмоциональной сферы помогает младшим школьникам лучше ощущать реальный (окружающий) мир и выстраивать отношения с другими детьми, лучше понимать другого человека. И тогда гаджеты точно уйдут на второй, а то и третий план.«Театр – это лучшее средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств» - писал Константин Сергеевич Станиславский. И сложно с этим не согласиться.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: личный архив Анастасии Бочаровой; freepik.com