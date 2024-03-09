Во Владимире местной жительнице незаконно отказали в выплате регионального материнского...

Во Владимире местной жительнице незаконно отказали в выплате регионального материнского капитала.Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, ещё в 2020 году мать троих детей обратилась в ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» с заявлением и подтверждающими документами о распоряжении средствами областного материнского капитала.Вместе с тем, в удовлетворении указанного заявления ей отказано в связи с отсутствием постоянной регистрации на территории региона.«… При этом, в соответствии с действовавшими на тот момент нормами законодательства, заявление о распоряжении средствами областного материнского капитала могло быть подано в любое время по истечении полутора лет со дня рождения третьего ребенка (постоянно проживающими на территории Владимирской области). Указание на необходимость регистрации на территории региона в законе отсутствовало. В момент обращения женщина являлась участницей долевого строительства, которое затянулось, и у неё не было возможности зарегистрироваться. В настоящее время женщина имеет соответствующую регистрацию, однако в закон внесены поправки, и заявить право на региональный материнский возможно лишь до момента достижения третьим ребёнком трёхлетнего возраста, а ребёнку обратившейся исполнилось 5 лет...» - пояснили в прокуратуре.Прокурором было установлено, что заявительница совместно со своими детьми действительно постоянно проживала на территории Владимирской области в спорный период.А также известно, что несовершеннолетние посещали больницы, образовательные учреждения, что свидетельствует о незаконном отказе в выплате регионального материнского капитала.По результатам проверки прокурором в Ленинский районный суд города Владимира направлено исковое заявление об обязании ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» устранить допущенные нарушения.Сообщается, что в итоге женщине все же был выплачен региональный материнский капитал.Фото: freepik.com