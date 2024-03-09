Во Владимире вновь проходит конкурс на лучший скворечник «Весенний перезвон — 2024». Центральный...

Во Владимире вновь проходит конкурс на лучший скворечник «Весенний перезвон — 2024».Центральный парк культуры и отдыха города Владимира приглашает всех желающих принять участие в традиционном городском конкурсе скворечников «Весенний перезвон-2024». Он проходит в рамках Года семьи в России.Создать свой уникальный, яркий скворечник сможет как индивидуальный участник (независимо от возраста), так и команды дошкольных и школьных учреждений, студентов, семейные команды.Для участия необходимо в период с 1 по 29 марта сделать скворечник и привезти его вместе с заявкой в администрацию Центрального парка культуры и отдыха города Владимира.В этом году конкурс проходит в трёх номинациях: «Классический скворечник», «Креативный скворечник» и «Семейное гнёздышко».Награждение победителей пройдет 7 апреля в рамках экологического праздника «Крылья планеты» в Центральном парке.Более подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владимира.Фото: https://vk.com/centr_park33