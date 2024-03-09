Около деревни Дудор Гусь-Хрустального района жители вновь сообщили о появлении лисиц.

Как сообщает Госохотоинспекция по Владимирской области, несколько дней назад им поступил звонок от жительницы деревни Дудор. Женщина рассказала, что к её дому вышел дикий хищник.Сотрудник инспекции выехал на место и выяснил, что жительницу напугала лиса. Животное оставило следы вокруг мусорки рядом с участком позвонившей женщины.По факту встречи с дикой лисой организована проверка маршрутов животных для выкладки вакцины. Как отмечают специалисты, вакцина необходима для предотвращения эпидемий различных болезней среди лесных обитателей.