После дисквалификации руководителя компании-подрядчика достроили дорогу к посёлку Доброград.

Прокуратура Коврова проверила исполнения законов Российской Федерации о закупках для городских нужд. Выяснилось, что фирма не выполнила условие об укладке дороги в срок.Как сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области, сделку составили 23 сентября 2022 года на сумму свыше 95 миллионов рублей. Срок установили до 1 октября 2023 года.По итогам суда руководитель компании был лишён возможности занимать руководствующий пост на 6 месяцев. Дорога «Доброград-Медынцево» построена.