В Суздальском районе пожарные не смогли добраться до воды из-за снежных завалов.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области, сообщение поступило вечером 8 марта. На территории частного дома загорелась банная пристройка. Из-за отсутствия доступа к воде, пожарные долго не могли устранить пламя.Инцидент произошёл в селе Богослово. В пожаре пострадал мужчина при попытке самостоятельно потушить пламя. Он госпитализирован.Причины возгорания выясняются. По предварительным версиям обстоятельством пожара могла стать неисправность проводки или дымохода.