Жительнице региональной столицы незаконно отказали в выплате регионального материнского капитала.

По информации пресс-службы Прокуратуры Владимирской области, местная жительница подала заявление в ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по городу Владимир». Женщина принесла все необходимые документы для получения материнского капитала.В выдаче региональной выплаты матери трёх детей отказали. Причиной такого решения стало отсутствие постоянной регистрации в области. Как выяснила прокуратура, заявительница вместе с тремя несовершеннолетними детьми постоянно находилась в регионе.Региональная прокуратура подала исковое заявление в районный суд Владимира. Решение было принято в пользу заявителя. Женщина смогла получить региональный материнский капитал.