Жительнице региональной столицы незаконно отказали в выплате регионального материнского капитала.
По информации пресс-службы Прокуратуры Владимирской области, местная жительница подала заявление в ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по городу Владимир». Женщина принесла все необходимые документы для получения материнского капитала.
В выдаче региональной выплаты матери трёх детей отказали. Причиной такого решения стало отсутствие постоянной регистрации в области. Как выяснила прокуратура, заявительница вместе с тремя несовершеннолетними детьми постоянно находилась в регионе.
Региональная прокуратура подала исковое заявление в районный суд Владимира. Решение было принято в пользу заявителя. Женщина смогла получить региональный материнский капитал.