Освещения нет на участках автодороги «Сенинские Дворики – Шуя» –Гигант – Большие Всегодичи», которые проходят по территории поселка Гигант и села Большие Всегодичи. За пределами

Освещения нет на участках автодороги «Сенинские Дворики – Шуя» –Гигант – Большие Всегодичи», которые проходят по территории поселка Гигант и села Большие Всегодичи. За пределами населенных пунктов освещения тоже нет. Местные пешеходы и водители передвигаются в темное время суток по неосвещенным улицам, а ведь это может привести к ДТП и другим происшествиям. Особенно опасно ходить