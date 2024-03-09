Жителя Коврова обвиняют в контрафакте табачных изделий.
Как стало известно, мужчина обвиняется в...
Жителя Коврова обвиняют в контрафакте табачных изделий.
Как стало известно, мужчина обвиняется в приобретении и хранении (в целях продажи) немаркированных табачных изделий «в крупном размере».
Установлено, что в сентябре 2023 года предприниматель приобрел более 1,6 тысяч пачек сигарет, которые он перевез в помещение торговой точки (в городе Коврове).
В январе 2024 года контрафактные табачные изделия были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции.
В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщают, что общая стоимость изъятых табачных изделий превысила 200 тысяч рублей.
Уточняется, что уголовное дело предстоит рассматривать мировому судье судебного участка по городу Коврову и Ковровскому району.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений