Жителя Коврова обвиняют в контрафакте табачных изделий. Как стало известно, мужчина обвиняется в...

Жителя Коврова обвиняют в контрафакте табачных изделий.Как стало известно, мужчина обвиняется в приобретении и хранении (в целях продажи) немаркированных табачных изделий «в крупном размере».Установлено, что в сентябре 2023 года предприниматель приобрел более 1,6 тысяч пачек сигарет, которые он перевез в помещение торговой точки (в городе Коврове).В январе 2024 года контрафактные табачные изделия были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщают, что общая стоимость изъятых табачных изделий превысила 200 тысяч рублей.Уточняется, что уголовное дело предстоит рассматривать мировому судье судебного участка по городу Коврову и Ковровскому району.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений