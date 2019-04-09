Звезда ток-шоу Давай
поженимся! опубликовала архивный снимок. Поклонники заметили на фото Розы
Сябитовой нечто странное.
Звезда ток-шоу "Давай
поженимся!" опубликовала архивный снимок. Поклонники заметили на фото Розы
Сябитовой нечто странное.
В личном Instagram
знаменитости появился кадр, на котором телеведущая выглядит невероятно
стройной. 57-летняя Роза Сябитова позирует в красном платье с цветочным
принтом.
Меж тем фолловеры заметили, что у звезды
ток-шоу слишком уж тонкая талия. На снимках, опубликованных ранее, таких форм у
Сябитовой не наблюдается. Интернет-обыватели поспешили упрекнуть Розу в
использовании ретуши.
"Так интересно как сидит на
других фото так бабица в теле а тут прям талия как у девочки, до чего хорош
фотомонтаж (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Фотошопер перестарался😉", "Откуда вдруг такая талия", "Ох, Роза,
Роза)))..То, что цветет – это отлично, но зачем так-то талию
"преуменьшать"???Видно же, что не "ваша"..", "Талия,
талия.... Аха ха.... Велик и могуч фотошоп!", "Фотошоп
рулит!!!!!!!!!!!" – поймали теледиву на вранье фанаты.
Меж тем сама под снимком
признается, что ближе к пенсии ее потянуло к земле. "Пристрастилась к
садоводству.... Так вдохновляет! Особенно когда видишь что прижилось,
укрепилось и стало расти!!!" – заметила телеведущая. планирует
разобрать клумбы своего загородного дома и подобрать растения, которые будут
цвести до поздней весны.