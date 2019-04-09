Звезда ток-шоу Давай поженимся! опубликовала архивный снимок. Поклонники заметили на фото Розы Сябитовой нечто странное.

Звезда ток-шоу "Давайпоженимся!" опубликовала архивный снимок. Поклонники заметили на фото РозыСябитовой нечто странное.В личном Instagramзнаменитости появился кадр, на котором телеведущая выглядит невероятностройной. 57-летняя Роза Сябитова позирует в красном платье с цветочнымпринтом.Меж тем фолловеры заметили, что у звездыток-шоу слишком уж тонкая талия. На снимках, опубликованных ранее, таких форм уСябитовой не наблюдается. Интернет-обыватели поспешили упрекнуть Розу виспользовании ретуши."Так интересно как сидит надругих фото так бабица в теле а тут прям талия как у девочки, до чего хорошфотомонтаж (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Фотошопер перестарался😉", "Откуда вдруг такая талия", "Ох, Роза,Роза)))..То, что цветет – это отлично, но зачем так-то талию"преуменьшать"???Видно же, что не "ваша"..", "Талия,талия.... Аха ха.... Велик и могуч фотошоп!", "Фотошопрулит!!!!!!!!!!!" – поймали теледиву на вранье фанаты.Меж тем сама под снимкомпризнается, что ближе к пенсии ее потянуло к земле. "Пристрастилась ксадоводству.... Так вдохновляет! Особенно когда видишь что прижилось,укрепилось и стало расти!!!" – заметила телеведущая. планируетразобрать клумбы своего загородного дома и подобрать растения, которые будутцвести до поздней весны.