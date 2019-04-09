Очевидец сообщил, что проезжая на своём автомобиле на проезжей части между Осташковским и Ярославским шоссе, увидел на обочине ребенка без сопровождения взрослых...
«Сотрудники автопатруля ОМВД России по району Северное Медведково помогли 4-летнему ребенку вернуться домой», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что проезжая на своём автомобиле на проезжей части между Осташковским и Ярославским шоссе, увидел на обочине ребенка без сопровождения взрослых, который сказал, что потерялся.
Незамедлительно прибывшие сотрудники полиции попытались выяснить у ребёнка подробности, которые могли бы помочь найти его родителей. Мальчик рассказал, что ему четыре года, и он вышел из дома погулять.
Полицейские с ребёнком стали патрулировать территорию, надеясь, что ребенок сможет визуально вспомнить свой дом. Подойдя к одному из домов, он указал на свой. Как оказалось, ребенок ненадолго остался без присмотра родственников и ушёл со двора.
Сотрудники полиции передали ребёнка родственникам.
Пресс-служба УВД по СВАО
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