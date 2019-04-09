Очевидец сообщил, что проезжая на своём автомобиле на проезжей части между Осташковским и Ярославским шоссе, увидел на обочине ребенка без сопровождения взрослых...

«Сотрудники автопатруля ОМВД России по району Северное Медведково помогли 4-летнему ребенку вернуться домой», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что проезжая на своём автомобиле на проезжей части между Осташковским и Ярославским шоссе, увидел на обочине ребенка без сопровождения взрослых, который сказал, что потерялся.Незамедлительно прибывшие сотрудники полиции попытались выяснить у ребёнка подробности, которые могли бы помочь найти его родителей. Мальчик рассказал, что ему четыре года, и он вышел из дома погулять.Полицейские с ребёнком стали патрулировать территорию, надеясь, что ребенок сможет визуально вспомнить свой дом. Подойдя к одному из домов, он указал на свой. Как оказалось, ребенок ненадолго остался без присмотра родственников и ушёл со двора.Сотрудники полиции передали ребёнка родственникам.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29