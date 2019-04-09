Адвокат полузащитника Краснодара Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о том, что подал жалобу на решение суда о продлении ареста своего клиента. Сторона защиты полагает, что для футболиста был вынесен чересчур суровый вердикт.

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о том, что подал жалобу на решение суда о продлении ареста своего клиента. Сторона защиты полагает, что для футболиста был вынесен чересчур суровый вердикт."Считаю необоснованным и несправедливым решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения. Оно излишне жестко, — признался Бушманов, слова которого приводит РИА Новости. – Оно не соответствует ни требованиям статьи 7 УПК РФ, ни общественно-политическим тенденциям, которые направлены на дальнейшую гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в данном деле".Напомним, что накануне Пресненский суд города Москвы принял решение продлить срок ареста четырех фигурантов этого дела до 25 сентября: Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также Александра Протасовицкого.Под стражей они находятся с 8 октября 2018 года.