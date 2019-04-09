Разведывательный самолет P-8 Poseidon ВМС Соединенных Штатов замечен недалеко от российских военных баз Хмеймим и Тартус в Сирии. Шпион около 2 часов летал вдоль побережья Арабской Республики, приближаясь к объектам вооруженных сил РФ на 30-40 километров.

Разведывательный самолет P-8 Poseidon ВМС Соединенных Штатов замечен недалеко от российских военных баз Хмеймим и Тартус в Сирии. Шпион около 2 часов летал вдоль побережья Арабской Республики, приближаясь к объектам вооруженных сил РФ на 30-40 километров, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на авиационные мониторинговые ресурсы.Как отмечают журналисты, разведывательные самолеты США появлялись в этом районе уже не менее 6 раз за последние 2 недели.P-8 Poseidon – это многоцелевой самолет морской авиации. Он предназначен для патрулирования, разведки, а также уничтожения надводных кораблей и субмарин. Для этого машину вооружают торпедами и крылатыми ракетами. Скорость полета – 907 километров в час, дальность полета – около 2 тысяч километров.