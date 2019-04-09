Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал победитель Восточной конференции омский Авангард, выигравший в Уфе у Салавата Юлаева 1:0. Счет в серии стал 4:2 в пользу сибиряков.

Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал победитель Восточной конференции омский "Авангард", выигравший в Уфе у "Салавата Юлаева" 1:0. Счет в серии стал 4:2 в пользу сибиряков.Шестая встреча выдалась очень упорной. Основное время завершилось вничью 0:0. Не было заброшено шайб ни в первом, ни во втором дополнительных периодах. И только на 110- минуте защитник "Авангарда" Алексей Бондарев смог поразить ворота уфимцев – 1:0."Авангард" выиграл и матч, и серию 4?2, став таким образом победителем Восточной конференции и первым финалистом Кубка Гагарина. Второй участник финала – сильнейший клуб Западной конференции определится в матче СКА и ЦСКА. После шести встреч в серии ничья 3:3.