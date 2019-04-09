Капитан лондонского Челси Эден Азар заявил, что не собирается покидать клуб. Ранее появилась информации о том, что Азар дал согласие на переход в Реал.

Капитан лондонского "Челси" Эден Азар заявил, что не собирается покидать клуб. Ранее появилась информации о том, что Азар дал согласие на переход в "Реал"."Я сосредоточен на игре за "Челси". До конца сезона я не хочу даже слышать о других командах. Мы выиграли три встречи набрали хороший ход", — приводит слова бельгийца ВВС.Эден Азар забил два мяча в ворота "Вест Хэма" и принес "синим" победу 2:0. Всего же Эден забил в премьер-лиге 75 мячей, что позволило ему обойти Криштинау Роналду.