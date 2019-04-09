Надежда Бабкина уверена, что женщинам надо чаще брать инициативу в свои руки. Это касается и тех ситуаций, когда отношения в семье разрушаются.

Надежда Бабкина уверена, что женщинам надо чаще братьинициативу в свои руки. Это касается и тех ситуаций, когда отношения в семьеразрушаются.Сложные решения далеко не всегда стоит перекладывать наплечи мужчин – особенно в семейных делах. Инициатива развода может исходить иот женщин, уверена .Артистка знает, о чем говорит. В свое время Надежда Бабкинасумела принять такое решение. Певица разорвала отношения с мужем после 17 летсовместной жизни, узнав о его изменах."Девки, надо чаще брать инициативу в свои руки", -заявила Бабкина в эфире телепередачи "Модный приговор".Поводом для разговора послужила история героини программы,озаглавленной "Любовь или страх: пора выбирать". По словам девушки, мужведет себя жестоко по отношению к ней. При этом на развод она не может решиться– боится, что супруг настроит против нее детей и начнет мстить.согласилась, что решиться на развод сложно.Но иногда приходится идти на такой шаг, даже если испытываешь страх. Еслитерпеть дальше, ничего хорошего не будет. А со временем выбраться из труднойситуации будет все сложнее, считает певица.Напомним, гражданский супруг Евгений Гор недавно заподозрил у себя серьезное заболевание.Он заметил, что его не покидает чувство, как будто он олень. Ниже Гор добавил, что не имеет в виду, что благоверная наставила ему рога. Просто чувствует себя глупцом. Также артист отметил, что немного потерян. Сама же Бабкина тем временем пропадает на съемках, выступает со своим ансамблем "Русская песня", ставит спектакли и заседает в Госдуме.