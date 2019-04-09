Видеозапись, на которой актриса Анна Хилькевич танцует с дочерью Арианой под нецензурную песню, возмутил многих пользователей. Популярный блогер Лена Миро отреагировала на скандальный ролик.

Видеозапись, на которой актриса Анна Хилькевич танцует с дочерью Арианой под нецензурную песню, возмутил многих пользователей. Популярный блогер Лена Миро отреагировала на скандальный ролик.Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором Анна Хилькевич двигается со старшей наследницей под трек Skibidi группы Little Big. Звезда сериала "Универ" отметила, что новая песня нравится как взрослым, так и детям. Она с иронией назвала свою дочь "дэнс-машиной". "В мать пошла", – заявила артистка.Большинство подписчиков с неодобрением отнесли к тому, что актриса показывает детям такие провокационные клипы. Пользователи призывали женщину задуматься о том, что может вырасти из детей, которые смотрят клипы, где "главный герой идет совокупляться с подружкой, по пути выпивает и орет что-то матом".Блогер Миро не понимает замечания критиков. Она напомнила, что у самой Анны Хилькевич весьма скандальная репутация. Ее путь начался с сериала "Бархива", на съемки которого актриса попала благодаря роману с директором по объектам. После этого знаменитость снялась в откровенном шоу "Универ", где уже ее заметил будущий супруг, бизнесмен Артур Волков.По мнению Лены, артистка с подобным жизненным опытом не может сеять разумное, доброе, вечное. "А вы чего ждали, что девушка с ТНТ воспитает Марию Кюри? Ну что вы, в самом-то деле! Мама просто передает свои навыки дочкам. Сама что умеет, тем и делится со своими детьми", – продолжила она. Миро добавила, что в будущем может легко отправить свою дочь на шоу "Дом-2".