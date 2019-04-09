Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, Азамат не сможет дебютировать в UFC.

Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, Азамат не сможет дебютировать в UFC.В допинг-пробе, взятой в 2017 году, был обнаружен запрещенный препарат болденон. Это и стало причиной дисквалификации российского бойца, выступающего в полутяжелой весовой категории. Отсчет срока ведется с момента взятия пробы, и уже в сентябре 2019 года Азамат сможет вернуться в октагон.Азамат Мурзаканов провел семь боев и выиграл все семь. Боец договорился о переходе в UFC, но его дебютный бой с Йоргеном Кристенсоном так и не состоялся. Причиной переноса сначала стала травма россиянина, а затем его положительный допинг-тест.