Огонь охватил 800 квадратных метров

Огонь охватил 800 квадратных метровВ Киржачском районе произошел крупнейший за последнее время пожар. Огонь охватил 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Возгорание началось вечером 8 апреля. Тушили пламя 31 пожарный на 10 спецмашинах. Жильцы покинули здание самостоятельно, к счастью, никто не пострадал. О причинах пока пожара не сообщается.Огонь почти полностью уничтожил деревянный дом в посёлке Горка. Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе 8 детей.Пострадавшим предложили временное размещение, но они решили остаться у родственников.