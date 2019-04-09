В окружном суде американского Окленда судят бывшего военного атташе Новой Зеландии Альфреда Кинга, которого обвиняют в установке скрытой камеры в туалете вашингтонского посольства этой страны. По словам прокурора, Китинг пытался тайно записать интимное видео с участием другого человека в период с 26 по 28 июля 2017 года.

В окружном суде американского Окленда судят бывшего военного атташе Новой Зеландии Альфреда Кинга, которого обвиняют в установке скрытой камеры в туалете вашингтонского посольства этой страны. По словам прокурора, Китинг пытался тайно записать интимное видео с участием другого человека в период с 26 по 28 июля 2017 года, сообщает NZ Herald.Полтора года назад в туалете на третьем этаже посольства Новой Зеландии в Вашингтоне, где работал обвиняемый, обнаружили видеокамеру.Китинг свою вину не признает.Черную коробку с камерой и флешкой обнаружил в туалете один из сотрудников посольства. Он подумал, что кто-то забыл устройство и положил его на подоконник.Жалобу властям, связанную с камерой, которой не место было в общественном туалете, подал дипломат Стив Уоррен.Криминалисты обнаружили на флешке следы ДНК мужчины, все следы привели к Китингу.Следователи проанализировали данные с ноутбука обвиняемого и выяснили, что тот интересовался скрытыми камерами, а также искал пути их приобретения и способы настройки.Защита Китинга утверждает, что улики против него косвенные. Обвиняемому грозит до полутора лет тюрьмы, следствие по его делу продлится до начала мая.