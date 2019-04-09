На телестройке произошла очередная потасовка. Звезда шоу Дом-2
Саша Черно ударила мужа по лицу в присутствии посторонних. Иосиф Оганесян не
вынес позора.
На телестройке произошла очередная потасовка. Звезда шоу "Дом-2"
Саша Черно ударила мужа по лицу в присутствии посторонних. Иосиф Оганесян не
вынес позора.
Черно не смогла сдержать
эмоции, когда с новой участницей, по ее мнению, поступили несправедливо.
Жительницу шоу "Дом-2" Викторию Алонову оскорбил Евгений Ромашов.
Саша вступилась за девушку,
однако ее супруг Иосиф принял сторону Евгения. В порыве гнева пышнотелая звезда
реалити дала мужу настолько сильную пощечину, что с его головы слетела кепка.
"На проект пришла девушка,
которую Ромашов звал полгода. Переспал с ней, а после начал оскорблять. После
тета у них случилась стычка, Ромашов начал таскать ее по комнате, бить, кричать.
У нее были огромные синяки", – комментирует ситуацию звезда "Дома-2" Саша Черно.
По словам пышки, она не
могла не заступиться за новенькую участницу. Завязалась потасовка с битьем
мебели. Меж тем поведения Иосифа очень удивило Сашу.
"Меня начал останавливать
мой муж, орать на меня, что я делаю что-то неправильно. Мне стыдно за него,
если он решил таким образом заступиться за друга – это плохой метод", -
рассуждает жительница Поляны.
Черно заявила, что Оганесян
должен был объяснить Ромашову, что тот поступает по-свински. Но вместо этого
струсил.
"Повел себя не как мужчина, за это и получил пощечину. Метод ужасный,
зато все на это отвлеклись, а девочка смогла убежать", – рассказала главная
пышка шоу "Дом-2".
Выходка супруги разозлила
Оганесяна. Он заявил жене, что уходит, поэтому она может забыть о нем навсегда.
Об этом сообщает Dom2Life.ru.
"Там у Еси сотрясение по
ходу (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "**** се Йося огреб😂", "Она
так смешно на кровать упала, как бревнышко, брык такая целиком😂😂😂", "Сашка
молодец надавала щенкам по щям", "У Еси челюсть не сломалась ?", "У Еськи аж кепка
слетела ******😂😂😂Чуть из ботинок не вылетел бедолага🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️😂☺☺☺☺☺☺", "Вот
это леща прописала Черно своему мужу . Я валяюсь😂", – смеялись поклонники шоу "Дом-2".