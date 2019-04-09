На телестройке произошла очередная потасовка. Звезда шоу Дом-2 Саша Черно ударила мужа по лицу в присутствии посторонних. Иосиф Оганесян не вынес позора.

На телестройке произошла очередная потасовка. Звезда шоу "Дом-2"Саша Черно ударила мужа по лицу в присутствии посторонних. Иосиф Оганесян невынес позора.Черно не смогла сдержатьэмоции, когда с новой участницей, по ее мнению, поступили несправедливо.Жительницу шоу "Дом-2" Викторию Алонову оскорбил Евгений Ромашов.Саша вступилась за девушку,однако ее супруг Иосиф принял сторону Евгения. В порыве гнева пышнотелая звездареалити дала мужу настолько сильную пощечину, что с его головы слетела кепка."На проект пришла девушка,которую Ромашов звал полгода. Переспал с ней, а после начал оскорблять. Послетета у них случилась стычка, Ромашов начал таскать ее по комнате, бить, кричать.У нее были огромные синяки", – комментирует ситуацию звезда "Дома-2" Саша Черно.По словам пышки, она немогла не заступиться за новенькую участницу. Завязалась потасовка с битьеммебели. Меж тем поведения Иосифа очень удивило Сашу."Меня начал останавливатьмой муж, орать на меня, что я делаю что-то неправильно. Мне стыдно за него,если он решил таким образом заступиться за друга – это плохой метод", -рассуждает жительница Поляны.Черно заявила, что Оганесяндолжен был объяснить Ромашову, что тот поступает по-свински. Но вместо этогострусил."Повел себя не как мужчина, за это и получил пощечину. Метод ужасный,зато все на это отвлеклись, а девочка смогла убежать", – рассказала главнаяпышка шоу "Дом-2".Выходка супруги разозлилаОганесяна. Он заявил жене, что уходит, поэтому она может забыть о нем навсегда.Об этом сообщает Dom2Life.ru."Там у Еси сотрясение походу (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "**** се Йося огреб😂", "Онатак смешно на кровать упала, как бревнышко, брык такая целиком😂😂😂", "Сашкамолодец надавала щенкам по щям", "У Еси челюсть не сломалась ?", "У Еськи аж кепкаслетела ******😂😂😂Чуть из ботинок не вылетел бедолага🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️😂☺☺☺☺☺☺", "Вотэто леща прописала Черно своему мужу . Я валяюсь😂", – смеялись поклонники шоу "Дом-2".