Его переименуют в департамент природных ресурсов и экологии
Его переименуют в департамент природных ресурсов и экологии
Департамент природопользования администрации Владимирской области в скором времени приобретёт новое название. Он станет департаментом природных ресурсов и экологии. Об этом сообщил врио заместителя главы региона по жильщно-коммунальному хозяйству Владимирской области Александр Байер.
Байер отметил, что нынешнее название ведомства сложилось исторически, но сейчас оно не отвечает целям, которые перед ним стоят