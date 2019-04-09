Его переименуют в департамент природных ресурсов и экологии

Его переименуют в департамент природных ресурсов и экологииДепартамент природопользования администрации Владимирской области в скором времени приобретёт новое название. Он станет департаментом природных ресурсов и экологии. Об этом сообщил врио заместителя главы региона по жильщно-коммунальному хозяйству Владимирской области Александр Байер.Байер отметил, что нынешнее название ведомства сложилось исторически, но сейчас оно не отвечает целям, которые перед ним стоят