Известный блогер Лена Миро раскритиковала внешний вид светских львиц. По мнению обозревателя, Анастасия Волочкова и Ксения Собчак ужасно выглядят в бикини.

Известный блогер Лена Миро раскритиковала внешний видсветских львиц. По мнению обозревателя, Анастасия Волочкова и Ксения Собчак ужасновыглядят в бикини.Миро наткнулась в Сети на рабочие материалысо съемок скандальной программы "Осторожно, Собчак!", главным героем этого выпускавыступила балерина Анастасия Волочкова. В кадре светские львицы, сидя в бане в купальниках, обсуждаютрабочие детали с оператором. После Анастасия и Ксения поочередно хлещут другдруга вениками, стоя попами к камере.Это видео задело Миро за живое и вдохновило ее на написание материаладля аккаунта в ЖЖ. Пост получил название "Дрожжевое тесто vs Ослиный зад".Лена заявила, что светские львицы "отвратительные,потасканные бабы, которых, хоть и с большим трудом, но можно лицезретьисключительно одетыми и накрашенными". После она отметила, что Ксения знает,что некрасива, поэтому о своей сексуальной жизни не распространяется. Другоедело ."А вот Волочкова постоянно кудахчет о своем "мущщине" исексе, который у нее есть. Ну, какой вменяемый мужик будет пристраиваться ктакой заднице? Это же жопа осла", – отметила обозревательница.После Миро добавила, что пятая точка телеведущая ничем нелучше ягодиц балерины. "Не тело, а дрожжевое тесто. Бока расползлись, крестец отяжелел",– написала блогер о .