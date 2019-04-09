Известный блогер Лена Миро раскритиковала внешний вид
светских львиц. По мнению обозревателя, Анастасия Волочкова и Ксения Собчак ужасно
выглядят в бикини.
Известный блогер Лена Миро раскритиковала внешний вид
светских львиц. По мнению обозревателя, Анастасия Волочкова и Ксения Собчак ужасно
выглядят в бикини.
Миро наткнулась в Сети на рабочие материалы
со съемок скандальной программы "Осторожно, Собчак!", главным героем этого выпуска
выступила балерина Анастасия Волочкова. В кадре светские львицы, сидя в бане в купальниках, обсуждают
рабочие детали с оператором. После Анастасия и Ксения поочередно хлещут друг
друга вениками, стоя попами к камере.
Это видео задело Миро за живое и вдохновило ее на написание материала
для аккаунта в ЖЖ. Пост получил название "Дрожжевое тесто vs Ослиный зад".
Лена заявила, что светские львицы "отвратительные,
потасканные бабы, которых, хоть и с большим трудом, но можно лицезреть
исключительно одетыми и накрашенными". После она отметила, что Ксения знает,
что некрасива, поэтому о своей сексуальной жизни не распространяется. Другое
дело .
"А вот Волочкова постоянно кудахчет о своем "мущщине" и
сексе, который у нее есть. Ну, какой вменяемый мужик будет пристраиваться к
такой заднице? Это же жопа осла", – отметила обозревательница.
После Миро добавила, что пятая точка телеведущая ничем не
лучше ягодиц балерины. "Не тело, а дрожжевое тесто. Бока расползлись, крестец отяжелел",
– написала блогер о .