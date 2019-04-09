Нижняя палата парламента во втором, основном чтении одобрила поправки, совершенствующие государственные закупки в сфере культуры. Нормативно-правовой акт подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Документ упростит закупки для нужд режиссеров кино и театров, а также при проведении выставок и концертов.
Нижняя палата парламента во втором, основном чтении одобрила поправки, совершенствующие государственные закупки в сфере культуры. Нормативно-правовой акт подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Документ упростит закупки для нужд режиссеров кино и театров, а также при проведении выставок и концертов.
Авторами законопроекта стали депутаты, представляющие разные
фракции нижней палаты. В числе инициаторов – глава комитета нижней палаты по
культуре Елена Ямпольская.
Одобренный во втором чтении документ даст возможность
культурным организациям не обосновывать цену контракта, если приобретается
уникальное произведение и ценность, произведение того или иного автора. Кроме
того, законопроект позволит увеличить сумму на разовые закупки у одного
поставщика с 400 до 600 тысяч рублей.
Также нормативно-правовой акт содержит норму, разрешающую
заключать контракты с конкретным производителем музыкальных инструментов и на
услуги по ремонту и обслуживанию. Предлагается разрешить заключать контракт на
изготовление и поставку оборудования и материалов для сценических эффектов с
единственным поставщиком.
Откладывать рассмотрение проекта закона в третьем чтении
парламентарии не намерены. Это будет сделано на пленарном заседании в среду, 10
апреля.
Напомним, законопроект об упрощении закупок в сфере культуры
был внесен в декабре прошлого года. Представители культурных организаций
неоднократно жаловались на трудности, с которыми они сталкиваются в процессе
закупок.
Вместе с парламентариями активное участие в обсуждении
нормативно-правового акта принимали деятели искусства, отметил спикер Госдумы
Вячеслав Володин. Среди них – художественный руководитель Et cetera Александр
Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Государственного
театра наций Мария Ревякина и другие.