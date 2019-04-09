Нижняя палата парламента во втором, основном чтении одобрила поправки, совершенствующие государственные закупки в сфере культуры. Нормативно-правовой акт подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Документ упростит закупки для нужд режиссеров кино и театров, а также при проведении выставок и концертов.

Нижняя палата парламента во втором, основном чтении одобрила поправки, совершенствующие государственные закупки в сфере культуры. Нормативно-правовой акт подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Документ упростит закупки для нужд режиссеров кино и театров, а также при проведении выставок и концертов.Авторами законопроекта стали депутаты, представляющие разныефракции нижней палаты. В числе инициаторов – глава комитета нижней палаты покультуре Елена Ямпольская.Одобренный во втором чтении документ даст возможностькультурным организациям не обосновывать цену контракта, если приобретаетсяуникальное произведение и ценность, произведение того или иного автора. Крометого, законопроект позволит увеличить сумму на разовые закупки у одногопоставщика с 400 до 600 тысяч рублей.Также нормативно-правовой акт содержит норму, разрешающуюзаключать контракты с конкретным производителем музыкальных инструментов и науслуги по ремонту и обслуживанию. Предлагается разрешить заключать контракт наизготовление и поставку оборудования и материалов для сценических эффектов сединственным поставщиком.Откладывать рассмотрение проекта закона в третьем чтениипарламентарии не намерены. Это будет сделано на пленарном заседании в среду, 10апреля.Напомним, законопроект об упрощении закупок в сфере культурыбыл внесен в декабре прошлого года. Представители культурных организацийнеоднократно жаловались на трудности, с которыми они сталкиваются в процессезакупок.Вместе с парламентариями активное участие в обсуждениинормативно-правового акта принимали деятели искусства, отметил спикер ГосдумыВячеслав Володин. Среди них – художественный руководитель Et cetera АлександрКалягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Государственноготеатра наций Мария Ревякина и другие.