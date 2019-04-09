Средства,
выделенные на нацпроекты, должны реально сказаться на качестве жизни
людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты приняли постановление о
ежеквартальном представлении Счетной палатой информации об исполнения бюджета в
части, связанной с реализацией национальных проектов.
Средства,
выделенные на нацпроекты, должны реально сказаться на качестве жизни
людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты приняли постановление о
ежеквартальном представлении Счетной палатой информации об исполнения бюджета в
части, связанной с реализацией национальных проектов.
По словам Володина,
принятое решение будет способствовать повышению
взаимодействия Госдумы и Счетной палаты. Ежеквартальный аудит средств,
выделенных на нацпроекты, станет дополнительным механизмом, усиливающим
возможности парламентского контроля. Это повысит и эффективность расходования
бюджетных средств, отметил спикер.
Теперь Счетная
палата будет ежеквартально представлять обеим палатам парламента информацию об исполнении
федерального бюджета в части национальных проектов.
Напомним, что в 2018 году
президент Владимир Путин поставил перед правительством цели по 12 направлениям.
Их необходимо реализовать до 2024 года.
Для этого были разработаны национальные
проекты в сферах здравоохранения, образования, жилья, экологии, рынка труда,
науки, строительства дорог, культуры и малого бизнеса.
Общая стоимость реализации национальных проектов составит
более 25 триллионов рублей. Из них чуть более 13 триллионов выделит федеральный
бюджет, семь с половиной найдут во внебюджетных источниках, проекты на пять
триллионов профинансируют бюджеты регионов.