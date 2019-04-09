Средства, выделенные на нацпроекты, должны реально сказаться на качестве жизни людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты приняли постановление о ежеквартальном представлении Счетной палатой информации об исполнения бюджета в части, связанной с реализацией национальных проектов.

Средства,выделенные на нацпроекты, должны реально сказаться на качестве жизнилюдей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты приняли постановление оежеквартальном представлении Счетной палатой информации об исполнения бюджета вчасти, связанной с реализацией национальных проектов.По словам Володина,принятое решение будет способствовать повышениювзаимодействия Госдумы и Счетной палаты. Ежеквартальный аудит средств,выделенных на нацпроекты, станет дополнительным механизмом, усиливающимвозможности парламентского контроля. Это повысит и эффективность расходованиябюджетных средств, отметил спикер.Теперь Счетнаяпалата будет ежеквартально представлять обеим палатам парламента информацию об исполнениифедерального бюджета в части национальных проектов.Напомним, что в 2018 годупрезидент Владимир Путин поставил перед правительством цели по 12 направлениям.Их необходимо реализовать до 2024 года.Для этого были разработаны национальныепроекты в сферах здравоохранения, образования, жилья, экологии, рынка труда,науки, строительства дорог, культуры и малого бизнеса.Общая стоимость реализации национальных проектов составитболее 25 триллионов рублей. Из них чуть более 13 триллионов выделит федеральныйбюджет, семь с половиной найдут во внебюджетных источниках, проекты на пятьтриллионов профинансируют бюджеты регионов.