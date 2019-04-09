Анджелина Джоли потребовала от Брэда Питта компенсации за загубленную молодость. Голливудская звезда считает, что пожертвовала ради супруга своей карьерой – и теперь актер должен возместить ей потери.

Анджелина Джоли потребовала от Брэда Питта компенсации зазагубленную молодость. Голливудская звезда считает, что пожертвовала радисупруга своей карьерой – и теперь актер должен возместить ей потери.Свежую струю в затянувшийся бракоразводный процесс и Брэда Питта внесли пояснения, предоставленные адвокатом голливудскойзаезды. Актриса, как выяснилось, желает разделить все имущество посправедливости. Как сообщили друзья Джоли, артистка бьется за каждый цент из400 миллионов долларов вовсе не из вредности.Оказывается, считает, что пожертвовала радиБрэда Питта своей карьерой. И теперь актриса настаивает, чтобы этот момент былучтен при разделе их состояния."Она считает, что часто откладывала свою карьеру, чтобыБрэд мог заниматься проектами, которые его увлекали. Анджелина уверена, что взначительной степени благодаря ей Брэд добился такого успеха и заработал такоеогромное состояние, пока они были вместе. Теперь, когда между ними все кончено,она просто хочет, чтобы все было поделено по справедливости", – рассказалодин из друзей актрисы изданию Hollywood Life.Развод 43-летней и 55-летнего Брэда Питтадлится уже два с половиной года. Актеры давно не живут вместе – однакоофициально все еще остаются супругами. Кажется, звезды все же нашли способпоскорее расторгнуть свой брак. Они попросили суд сначала развести их, а затемуже решать вопросы относительно раздела имущества и опеки над детьми.