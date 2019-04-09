Анджелина Джоли потребовала от Брэда Питта компенсации за
загубленную молодость. Голливудская звезда считает, что пожертвовала ради
супруга своей карьерой – и теперь актер должен возместить ей потери.
Анджелина Джоли потребовала от Брэда Питта компенсации за
загубленную молодость. Голливудская звезда считает, что пожертвовала ради
супруга своей карьерой – и теперь актер должен возместить ей потери.
Свежую струю в затянувшийся бракоразводный процесс и Брэда Питта внесли пояснения, предоставленные адвокатом голливудской
заезды. Актриса, как выяснилось, желает разделить все имущество по
справедливости. Как сообщили друзья Джоли, артистка бьется за каждый цент из
400 миллионов долларов вовсе не из вредности.
Оказывается, считает, что пожертвовала ради
Брэда Питта своей карьерой. И теперь актриса настаивает, чтобы этот момент был
учтен при разделе их состояния.
"Она считает, что часто откладывала свою карьеру, чтобы
Брэд мог заниматься проектами, которые его увлекали. Анджелина уверена, что в
значительной степени благодаря ей Брэд добился такого успеха и заработал такое
огромное состояние, пока они были вместе. Теперь, когда между ними все кончено,
она просто хочет, чтобы все было поделено по справедливости", – рассказал
один из друзей актрисы изданию Hollywood Life.
Развод 43-летней и 55-летнего Брэда Питта
длится уже два с половиной года. Актеры давно не живут вместе – однако
официально все еще остаются супругами. Кажется, звезды все же нашли способ
поскорее расторгнуть свой брак. Они попросили суд сначала развести их, а затем
уже решать вопросы относительно раздела имущества и опеки над детьми.