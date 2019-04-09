Единая Россия
прогнозирует, что в субботниках по всей стране примут участие более 900 тысяч
человек. На улицы и во дворы выйдут и депутаты-единороссы.
"Единая Россия"
прогнозирует, что в субботниках по всей стране примут участие более 900 тысяч
человек. На улицы и во дворы выйдут и депутаты-единороссы.
Субботники пройдут в рамках партийного проекта
"Чистая страна" во всех регионах, ожидается участие свыше 900 тысяч человек, в
том числе, более 30 тысяч представителей депутатского корпуса "Единой России". Как
сообщил координатор партпроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране
окружающей среды Владимир Бурматов, первый субботник пройдет 13 апреля.
Для участия в масштабной
экологической акции уже зарегистрировались порядка 888 тысяч человек. Парламентарий
отметил, что самые массовые субботники ожидаются в Мордовии, Самарской,
Тюменской, Иркутской и Нижегородской областях.
"На субботнике в Иркутске
мы намерены применить практики раздельного сбора мусора для более качественной
утилизации твердых коммунальных отходов. На Алтае пройдут мероприятия по
расчистке водоохранных зон и прибрежных защитных полос в черте населенных
пунктов, а также местах массового отдыха и туризма за чертой населенных пунктов",
– сообщил депутат.
По словам Бурматова, к
партпроекту "Чистая страна" присоединились 600 общественных экологических и
волонтерских организаций. Все они также выйдут на субботники. Важно не только
прибраться после зимы, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защиты
окружающей среды, в том числе, борьбе с несанкционированными свалками и
хаотичными завалами мусора, отметил парламентарий.
Субботники в апреле проводятся традиционно, в них участвуют
городские жители, дети и подростки, общественники. Люди наводят порядок в своих
дворах: убирают мусор, сажают деревья, облагораживают территорию своих дворов.