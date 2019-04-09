Единая Россия прогнозирует, что в субботниках по всей стране примут участие более 900 тысяч человек. На улицы и во дворы выйдут и депутаты-единороссы.

"Единая Россия"прогнозирует, что в субботниках по всей стране примут участие более 900 тысяччеловек. На улицы и во дворы выйдут и депутаты-единороссы.Субботники пройдут в рамках партийного проекта"Чистая страна" во всех регионах, ожидается участие свыше 900 тысяч человек, втом числе, более 30 тысяч представителей депутатского корпуса "Единой России". Каксообщил координатор партпроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охранеокружающей среды Владимир Бурматов, первый субботник пройдет 13 апреля.Для участия в масштабнойэкологической акции уже зарегистрировались порядка 888 тысяч человек. Парламентарийотметил, что самые массовые субботники ожидаются в Мордовии, Самарской,Тюменской, Иркутской и Нижегородской областях."На субботнике в Иркутскемы намерены применить практики раздельного сбора мусора для более качественнойутилизации твердых коммунальных отходов. На Алтае пройдут мероприятия порасчистке водоохранных зон и прибрежных защитных полос в черте населенныхпунктов, а также местах массового отдыха и туризма за чертой населенных пунктов",– сообщил депутат.По словам Бурматова, кпартпроекту "Чистая страна" присоединились 600 общественных экологических иволонтерских организаций. Все они также выйдут на субботники. Важно не толькоприбраться после зимы, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защитыокружающей среды, в том числе, борьбе с несанкционированными свалками ихаотичными завалами мусора, отметил парламентарий.Субботники в апреле проводятся традиционно, в них участвуютгородские жители, дети и подростки, общественники. Люди наводят порядок в своихдворах: убирают мусор, сажают деревья, облагораживают территорию своих дворов.