Юлия Барановская опубликовала ролик, на котором запечатлела проделку своих детей. Популярная телеведущая призналась, что беременна.

Юлия Барановская опубликовала ролик, на котором запечатлела проделку своих детей. Популярная телеведущая призналась, что беременна.Юлию Барановскую и Андрея Аршавина считали одной из самых крепких и гармоничных пар. За годы отношений она подарила именитому футболисту трех детей: сыновей Артема и Арсения и дочь Яну. Однако спортсмен увлекся журналисткой Алисой Казьминой и оставил Юлию Барановскую. Особенную скандальность ситуации добавлял факт, что на тот момент она была беременна.О расставании стало известно после выхода в эфир шоу Андрея Малахова, в котором вернувшаяся из Великобритании, где на протяжении нескольких лет жила с избранником и детьми, Юлия Барановская со слезами на глазах рассказала о развале семьи. Тогда беременной от Андрея Аршавина женщине помогали друзья: так, ее приютили Жирковы.К счастью, Юлия нашла в себе силы не только восстановиться, но и обрести успех, став ведущей на Первом канале. Барановская вместе с Александром Гордоном ведет шоу "Мужское/Женское", а также снимается в передаче "Модный приговор". Кроме того, Юлия регулярно посещает различные светские мероприятия. А все свободное время и отпуска проводит с тремя детьми.Однако периодически Юлия Барановская мысленно возвращается в прошлое. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала видео, сделанное семь лет назад в Лондоне, на котором запечатлела старших детей во время игры. При этом сама Юлия призналась, что на тот момент как раз ждала ребенка."Артем и Янка семь лет назад 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Лондон... я снимаю и еле сдерживаюсь от смеха , Арсений уже с нами , но пока у меня в животе❤❤❤❤❤❤❤❤❤ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Юлия Барановская. Ролик не оставил никого из подписчиков равнодушным. Фанаты рассыпались в смайликах и комплиментах.Отметим, что сейчас Андрей Аршавин оформляет развод с Алисой Казьминой. Примечательно, что одновременно с этим футболист начал встречаться с детьми от . Периодически спортсмен выкладывает фотографии и видео, на которых запечатлен с наследниками. Однако сама в недавнем интервью подчеркнула, что это не означает их воссоединение. Она призналась, что рада общению детей с отцом.