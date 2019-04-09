ГИБДД собрала большую пресс-конференцию, чтобы разъяснить новые требования к автошколам. Появился четкий механизм проверки так называемой учебно-материальной базы: это касается пособий, классов, автомобилей и площадок. Кроме того, автошколам придется утверждать свою программу в ГАИ. Есть и еще несколько идей, которые призваны повысить качество подготовки водителей.

ГИБДД собрала большую пресс-конференцию, чтобы разъяснить новые требования к автошколам. Появился четкий механизм проверки так называемой учебно-материальной базы: это касается пособий, классов, автомобилей и площадок. Кроме того, автошколам придется утверждать свою программу в ГАИ. Есть и еще несколько идей, которые призваны повысить качество подготовки водителей.Автошколы хотят заставить за свой счет повторно обучать новичка, если после выпуска он попал в аварию. Еще собираются объединить практический экзамен "площадка" и "город", а теоретический сделать еще более сложным."Экзаменационные билеты у нас не перерабатывались достаточно долгий период времени, и ни для кого не секрет, что при сдаче теоретической части экзаменов кандидаты в водители просто зазубривают эти билеты и, видя картинку, уже фактически ищут ответ. Мы планируем увеличить общее количество экзаменационных билетов, менять формулировки, будут изменены и подходы", — рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Шеюхин.