Звезды Дома-2 стали героями страшного видео, которое появилось в Сети. На кадрах видны залитые кровью ступени и разбросанные по квартире вещи – последствия сцены ревности, которую устроила Антону Гусеву Виктория Романец.

Звезды "Дома-2" стали героями страшного видео,которое появилось в Сети. На кадрах видны залитые кровью ступени и разбросанныепо квартире вещи – последствия сцены ревности, которую устроила Антону Гусеву ВикторияРоманец.Антон Гусев и Виктория Романецпрославились постоянными семейными разборками, которые зачастую превращаются вбитву. Однако последнее видео ужаснуло даже привыкших к скандалам поклонниковтелепроекта "Дом-2".Видеозапись попала в распоряжение издания StarHit. На кадрах голая Викторияосыпает мужа оскорблениями и обвиняет в предательстве. Повсюду видны кровавыепятна, вся в крови и сама Романец."Ты со своей женой по восемь минут разговариваешь. Поповоду сына? Восемь минут? О чем?", – спрашивает Антона Виктория. Изразговора становится ясно, что причиной всему – ревность. Гусев пытаетсяобъяснить Романец, что он обсуждал подготовку сына от первого брака к школьномумероприятию – однако его слушать не желает."Пьяный человек, который порезал руку. Еще и меня била.Вот что она наделала по всему дому", – комментирует кадры выступающий вкачестве оператора Гусев. Его слова подтвердил позже один из друзей звезд"Дома-2". Он рассказал, что Вика была пьяна, бегала по дому абсолютноневменяемая. Романец расцарапала Гусеву лицо, а потом сама поранилась, кровь накадрах – ее, пишет .вступили в брак осенью 2017 года. Свадебнуюцеремонию Антон Гусев и Виктория Романец провели на Мальдивах. До этого нателепроекте звезды строили отношения с другими людьми. Сразу после свадьбыфанаты телешоу предупреждали Антона и Викторию: на чужом несчастье счастья непостроишь.