Звезды Дома-2 стали героями страшного видео,
которое появилось в Сети. На кадрах видны залитые кровью ступени и разбросанные
по квартире вещи – последствия сцены ревности, которую устроила Антону Гусеву Виктория
Романец.
Звезды "Дома-2" стали героями страшного видео,
которое появилось в Сети. На кадрах видны залитые кровью ступени и разбросанные
по квартире вещи – последствия сцены ревности, которую устроила Антону Гусеву Виктория
Романец.
Антон Гусев и Виктория Романец
прославились постоянными семейными разборками, которые зачастую превращаются в
битву. Однако последнее видео ужаснуло даже привыкших к скандалам поклонников
телепроекта "Дом-2".
Видеозапись попала в распоряжение издания StarHit. На кадрах голая Виктория
осыпает мужа оскорблениями и обвиняет в предательстве. Повсюду видны кровавые
пятна, вся в крови и сама Романец.
"Ты со своей женой по восемь минут разговариваешь. По
поводу сына? Восемь минут? О чем?", – спрашивает Антона Виктория. Из
разговора становится ясно, что причиной всему – ревность. Гусев пытается
объяснить Романец, что он обсуждал подготовку сына от первого брака к школьному
мероприятию – однако его слушать не желает.
"Пьяный человек, который порезал руку. Еще и меня била.
Вот что она наделала по всему дому", – комментирует кадры выступающий в
качестве оператора Гусев. Его слова подтвердил позже один из друзей звезд
"Дома-2". Он рассказал, что Вика была пьяна, бегала по дому абсолютно
невменяемая. Романец расцарапала Гусеву лицо, а потом сама поранилась, кровь на
кадрах – ее, пишет .
вступили в брак осенью 2017 года. Свадебную
церемонию Антон Гусев и Виктория Романец провели на Мальдивах. До этого на
телепроекте звезды строили отношения с другими людьми. Сразу после свадьбы
фанаты телешоу предупреждали Антона и Викторию: на чужом несчастье счастья не
построишь.