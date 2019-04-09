Полузащитник английского Манчестер Сити Илкай Гюндоган в летнее трансферное окно может покинуть клуб ради выступлений в мюнхенской Баварии. Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган в летнее трансферное окно может покинуть клуб ради выступлений в мюнхенской "Баварии".Действующее соглашение немца турецкого происхождения с "Сити" рассчитано до лета 2020 года и не исключено, что в английском клубе посчитают вероятной продажу игрока. Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Sky Sports, немецкий гранд проявляет интерес к 28-летнему игроку средней линии "горожан".Гюндоган выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии. В текущем сезон он принял участие в 25 матчах АПЛ, став автором пяти голов и двух голевых пасов.Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.