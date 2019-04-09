Инициатива Минздрава о наказании за публичные призывы к отказам от прививок нарушает конституционные права граждан. В этом уверен представитель Национального родительского комитета, врач Николай Ячменев.

Инициатива Минздрава о наказании запубличные призывы к отказам от прививок нарушает конституционные права граждан.В этом уверен представитель Национальногородительского комитета, врач Николай Ячменев.Такое мнениемедик высказал на пресс-конференции "Прививка по закону: Минздрав против антипрививочников". Ячменев заявил,что есть мощное фармацевтическое лобби, которое имеет агентов влияния по всемумиру.В принятиизакона заинтересованы определенные люди, полагает врач. Он отметил, что западныефармкомпании используют Россию в качестве лаборатории для экспериментов свакцинами. "50% вакцин делают в Европе, 25% – в США. В России изготавливаюттолько 5% вакцин", – цитирует ЯчменеваТакже докторозвучил крамольное мнение о том, что вакцина – не только лекарство, но ибактериологическое оружие. Врач уверен, что у прививок есть множество побочныхэффектов, о которых обязаны предупреждать пациентов медики. Ячменев добавил,что если этого происходить не будет, то "мы вернемся в средневековье".По словамЯчменева, сегодня в России существует ювенальное лобби против родителей, детикоторых не привиты. В отношении них, заявил медик, вводятся санкции – например,их детей не принимают в детсад. "Этот законопроект – профессиональнаяимпотенция Минздрава", – заключил представитель Национального родительскогокомитета.