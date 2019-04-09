Инициатива Минздрава о наказании за
публичные призывы к отказам от прививок нарушает конституционные права граждан.
В этом уверен представитель Национального
родительского комитета, врач Николай Ячменев.
Инициатива Минздрава о наказании за
публичные призывы к отказам от прививок нарушает конституционные права граждан.
В этом уверен представитель Национального
родительского комитета, врач Николай Ячменев.
Такое мнение
медик высказал на пресс-конференции "Прививка по закону: Минздрав против антипрививочников". Ячменев заявил,
что есть мощное фармацевтическое лобби, которое имеет агентов влияния по всему
миру.
В принятии
закона заинтересованы определенные люди, полагает врач. Он отметил, что западные
фармкомпании используют Россию в качестве лаборатории для экспериментов с
вакцинами. "50% вакцин делают в Европе, 25% – в США. В России изготавливают
только 5% вакцин", – цитирует Ячменева
Также доктор
озвучил крамольное мнение о том, что вакцина – не только лекарство, но и
бактериологическое оружие. Врач уверен, что у прививок есть множество побочных
эффектов, о которых обязаны предупреждать пациентов медики. Ячменев добавил,
что если этого происходить не будет, то "мы вернемся в средневековье".
По словам
Ячменева, сегодня в России существует ювенальное лобби против родителей, дети
которых не привиты. В отношении них, заявил медик, вводятся санкции – например,
их детей не принимают в детсад. "Этот законопроект – профессиональная
импотенция Минздрава", – заключил представитель Национального родительского
комитета.